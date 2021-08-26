Пекин, 26 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Китайский боевик «Перекрестный огонь» продолжил лидировать в прокате материковой части Китая 25 августа, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) geralt Кинематограф

Фильм, рассказывающий историю о полицейской охоте на банду, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков, завершил свой 27-й день проката сборами в размере 14,37 миллиона юаней (около $2,2 млрд), в результате чего его общие кассовые сборы составили 993 млн юаней.

За ним последовала анимационный фильм Disney и Pixar «Лука», который принес около 4,7 млн юаней за шестой день проката. На третьем месте оказался китайский анимационный фильм «Белая змея 2: Злоключения Зеленой змеи», который за тот же день собрал в прокате 4,06 млн юаней.