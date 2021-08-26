Пекин, 26 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Власти Китая никому не навязывает свою идеологию и, в отличие от Соединенных Штатов, злоупотребляющих термином «демократия». Об этом 26 августа заявил заместитель главы канцелярии комиссии Центрального комитета КПК по иностранным делам Лю Цзяньчао.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Мы никогда никому не навязывали свою идеологию, ценности и модель развития», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что то, как позиционируют себя США, является ошибкой, к тому же деструктивной.

«Вашингтон сеет раздор и даже провоцирует противостояние между членами международного сообщества», — добавил он.

Цзяньчао подчеркнул, что цель демократии китайского типа — это сделать всё возможное ради улучшения жизни населения Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая обеспокоены стратегией США по милитаризации космоса, ставящей мир переде серьезной угрозой.

Ситуация на околоземной орбите на данный момент «становится все более сложной» и указал, что США, по его мнению, являются «главным фактором» распространения негативного влияния на безопасность в космосе.

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