Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Рыбак погиб в результате наезда на него собственного автомобиля в Тольятти. Об этом 25 августа сообщил глава спасательной службы Тольятти Андрей Дербенев на своей странице в социальной сети.

ГУ МВД по Иркутской области Утонувший автомобиль

По его словам, на Васильевских озёрах на рыбака 1972 года рождения наехал его же собственный автомобиль, стоящий на пригорке.

«По всей видимости, погибший оставил машину на пригорке не на ручном тормозе и даже не на скорости. Автомобиль скатился, и рыбак оказался под днищем на глубине всего 40−50 см», — сообщил Дербенев.

Отмечается, что тело мужчины извлекали из воды, используя гидравлический инструмент и лебёдку.