Джакарта, , 08:46 — REGNUM Согласно индексу военной мощи Global Firepower, Индонезия вошла в список 20 самых мощных стран в мире, сообщает Republika.

Военные Индонезии, Малайзии и Филиппин Facebook@ArmedForcesofthePhilippineRepublic

Индекс военной мощи Global Firepower измеряет военную мощь страны на основе 50 факторов, включая количество и разнообразие оружия, природные ресурсы, рабочую силу и финансовую стабильность. Наилучшая оценка по этому показателю — 0,00.

Индонезия заняла 16 место в мире и имеет полный балл 0,2684. В вооруженных силах Индонезии числятся 1,08 млн человек.

В первую пятерку стран вошли США (0,07), Россия (0,08), Китай (0,09), Индия (0,12) и Япония (0,16).

Последнее место в списке занял Израиль (0,35). Всего в стране насчитывается 643 тысячи военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Саудовской Аравии отменило запрет на въезд в страну граждан Индонезии.

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