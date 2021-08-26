Штат Калифорния, США, 26 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation представил пикап Wolf. Об этом сообщается на сайте компании.

Пресс-служба Alpha Motor Corporation Alpha Wolf

Дебют новинки состоялся в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе. Там автомобиль будет демонстрироваться до ноября 2021 года.

Кузов модели окрашен в темно-синий оттенок Finesse. Лицевую часть автомобиля украшает черная полоса с прожекторами. Alpha Wolf получил широкие колёсные арки, придающие пикапу брутальный вид. Дополняют образ внедорожные покрышки.

Кабина Wolf вмещает в себя двух человек. Модель представлена в полноприводной и заднеприводной версиях. Пикап оснащается электромотором с питанием от литий-ионной батареи емкостью 75 кВт⋅ч. Расчетная грузоподъемность автомобиля составляет 1360 кг.

Габариты Wolf составляют: 4828×1930×1700 мм. Просторная платформа грузовика имеет длину 1810 мм, ширину — 1580 мм и глубину — 428 мм.

Напомним, компания Alpha Motor Corporation впервые анонсировала выпуск собственного электрического пикапа в марте 2021 года.

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