Абакан, 26 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё десять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 26 августа в правительстве региона.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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Жертвами COVID-19 стали три женщины (66 лет, 69 лет, 75 лет) и семеро мужчин (50 лет, 70 лет, 71 год, 74 года, 79 лет, 81 год, 83 года).

Таким образом, с начала 2021 года в Хакассии скончались 533 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике выявили 17 112 носителей коронавируса.