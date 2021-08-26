Владикавказ, 26 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлен факт незаконного предпринимательства в сфере фармацевтической деятельности. Фигурантом уголовного дела стал местный индивидуальный предприниматель, который торговал лекарствами без соответствующего разрешения. Сумма незаконно извлеченной им прибыли превысила 30 млн рублей, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Лекарство

Как установлено, у бизнесмена была лицензия на организацию торговли лекарственными средствами в розницу, однако он заключил договоры на оптовую реализацию лекарственных средств государственным бюджетным и частным медицинским учреждениям республики.

«В результате противоправных действий директору организации удалось извлечь прибыль на сумму более 30 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Коммерсанту грозит до пяти лет лишения свободы.

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