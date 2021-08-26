Пекин, 26 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Китайские органы общественной безопасности раскрыли 185 000 дел, связанных с телекоммуникациями и онлайн-мошенничеством, арестовав 247 000 подозреваемых с января по июль, текущего сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 25 августа агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Число случаев телекоммуникационного и онлайн-мошенничества сокращалось два месяца подряд в июне и июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило министерство. По данным министерства, к концу июня китайская полиция также арестовала 36 000 подозреваемых по 20 000 уголовным делам, связанным с продуктами питания, наркотиками, окружающей средой и правами интеллектуальной собственности.

Министерство добавило, что более 3000 пропавших без вести или похищенных детей, а также взрзослых, которые пропали без вести или были похищены в детстве, были спасены в ходе общенациональной кампании, начатой в январе.