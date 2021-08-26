Иркутск, 26 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Из более 21,5 миллиардов рублей, которые Правительство Российской Федерации дополнительно выделило регионам на ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, Иркутская область получит 483 миллиона рублей. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Семья

Также известно, что всего с начало 2021 г. регион на эти цели получил более 6,1 миллиарда рублей. Ежемесячную поддержку в Иркутской области получают 106 348 детей из малообеспеченных семей.

Как отметили в региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства, размер выплат зависит от ситуации в семье, их размер может быть равен 50, 75 или 100 процентам регионального прожиточного минимума ребенка.

В 2021 году прожиточный минимум ребенка в Иркутской области составляет 12 759 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет введено указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня.

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