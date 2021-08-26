Новокузнецк, Кемеровская область, 26 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Медики одной из новокузнецких больниц организовали схему по получению заработка от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники информации.

Минздрав Республики Коми Сертификат о вакцинации от коронавируса

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«Медсестры сговорились с заведующей терапевтическим отделением и вносили недостоверные сведения в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса лиц. На поддельных данных о прививках, которые люди на деле не получали, медики заработали более 150 тысяч рублей», — уточняет СМИ.

Отмечается, что в цепочке по выдаче поддельных сертификатов о вакцинации оказались заведующая отделением поликлиники, медсестра и младшая медсестра.