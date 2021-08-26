Пекин, 26 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая понизило уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в рамках борьбы с наводнениями с III до IV уровня по мере выправления ситуации, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Уровень воды на гидрологической станции Харбина, столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, в русле реки Сунгари опустился ниже опасного уровня, сообщило министерство. Оно настоятельно призвало местные власти продолжать прогнозировать количество осадков и патрулировать дамбы для обеспечения безопасности.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с наводнениями, причем уровень I является самым строгим, а за ним идут другие уровни по мере убывания угрозы.