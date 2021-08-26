Пекин, 26 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая продлил синее предупреждение о грозах во многих регионах страны, призывая к мерам предосторожности, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Admnvrsk.ru Ливень

С 25 по 26 августа ливни ожидаются в некоторых районах Сычуани, Чунцина, Гуйчжоу, Хубэя, Шэньси, Хэнани, Юньнани, Тибета и Внутренней Монголии. В некоторых районах города центрального подчинения Чунцина выпадет до 150 мм осадков. В некоторых из этих районов, вероятно, выпадет более 60 мм осадков в час, сопровождающихся грозами и штормами, сообщили в центре.

Центр посоветовал местным властям подготовиться к ливням, предложил школам и детским садам принять соответствующие меры для обеспечения безопасности детей, а также напомнил водителям следить за переувлажнением дорог и пробками.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.