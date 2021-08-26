Вашингтон, 26 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты находятся в состоянии космической гонки с Китаем. При таком положении дел двум странам вряд ли удастся наладить китайско-американский диалог по части космического пространства. Об этом на 36-м космическом симпозиуме заявил глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

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«К сожалению, я считаю, что мы участвуем в космической гонке с Китаем», — сказал Нельсон, слова которого приводит Spacenews.

При этом он подчеркнул, что хотел бы видеть Китай партнёром США, как в случае с Россией. Однако такого рода сотрудничество требует от страны-участника прозрачности, чем, по мнению Нельсона, Пекин не располагает.

«Но Китай очень скрытен», — добавил глава NASA.

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Что касается продолжения сотрудничества с Россией, то в этом вопросе Нельсон настроен оптимистично. Он подчеркнул, что вне зависимости от политических разногласий в отношениях Москвы и Запада российская сторона всегда могла «прийти к общему знаменателю» с западными партнёрами по части космического пространства.

«Это то, что я чрезвычайно высоко ценю», — добавил Нельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая обеспокоены стратегией США по милитаризации космоса, ставящей мир перед серьёзной угрозой. Он отметил, что ситуация на околоземной орбите на данный момент «становится всё более сложной», и указал, что США, по его мнению, являются «главным фактором» распространения негативного влияния на безопасность в космосе.