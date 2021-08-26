Благовещенск, 26 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования региона. Все остальные школы полностью подготовлены к началу учебного года.

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«1 сентября каждый ребёнок должен сесть за парту. Ни паводок, ни другие причины не должны стать помехой в организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется семьям из «группы риска», а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию из-за ливневых дождей», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Паводок создал проблемы и с перевозкой школьников. В неудовлетворительном состоянии находятся 43 школьных маршрута из 277.

«Их дорожники восстанавливают в приоритетном порядке. Вопрос держит на особом контроле министерство транспорта и дорожного хозяйства области», — отметила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа в Амурской области был вынужден покинуть свои дома 661 человек. Сейчас люди возвращаются в свои дома, но более 50 амурчан остались без жилья и размещены у родственников или в пунктах длительного пребывания.