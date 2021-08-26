Казань, 26 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Татарии в органах службы занятости по состоянию на 25 августа зарегистрированы 17 536 безработных, что на 125 человек меньше показателя прошлой недели. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,87% от численности рабочей силы, сообщает минтруда, занятости и соцзащиты РТ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

Заявленная работодателями в органы службы занятости населения Татарии потребность в работниках составляет 59 143 вакансии. За отчетную неделю ими предложено 2930 вакантных рабочих места.

Из числа новоявленных безработных ранее осуществляли трудовую деятельность 565 человек, 35 жителей приобрели статус безработного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа в Татарии официально в статусе безработного были зарегистрированы 17,9 тыс. человек.

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