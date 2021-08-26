Пекин, 26 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Китай продвигает ряд новаторских интеллектуальных систем общественного транспорта в городах Пекин, Шанхай, Чанша и Уси, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Dictall Беспилотный автобус Apollo

В одной из демонстрационных площадок в Новом районе Сянцзян города Чанша, столицы провинции Хунань в центральном Китае, были замечены интеллектуальные автобусы, регулярно курсирующие по дороге протяженностью 7,8 км с 11 остановками в каждом направлении.

На другой интеллектуальной линии №315, запущенной в апреле прошлого года, на 15-км маршруте было введено в эксплуатацию 10 самоуправляемых автобусов с 28 остановками и 24 перекрестками по пути.

В Шанхае открылась 8,5-километровая интеллектуальная линия общественного транспорта в новом районе Линьган с восемью автобусными остановками. Пассажиры могут регистрироваться на поездку с помощью приложений для мобильных телефонов по использованию интеллектуальных автобусов, которые курсируют по часовой стрелке в течение примерно 30 минут в рамках одной поездки.

Хотя услуги интеллектуального общественного транспорта в настоящее время ограничены отдельными районами, они были опробованы в рамках различных сценариев применения, таких как жилые районы, коммерческие районы и промышленные парки, для повышения эффективности транспорта и экономии расхода топлива.