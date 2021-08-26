Иркутск, 26 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 26 августа пресс-служба правительства региона, в полностью локализованном состоянии остаются семь пожаров на площади 24 841 га. В стадии локализации находится четыре ранее зарегистрированных пожара на общей площади 26 468 га. Все очаги расположены в Катангском районе.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

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Площадь активного горения составляет 37 га. С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 535 лесных пожаров.

В прошлом году на эту дату было зафиксировано 882 пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 августа, сообщалось, что в локализованном состоянии оставалось шесть пожаров на общей площади 25 542 га, все в Катангском районе Иркутской области.

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