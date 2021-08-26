Екатеринбург, 26 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Виновных в крупном пожаре в районе горы Волчиха Свердловской области найдут. Надежду на это высказал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

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«Кто-то развёл костёр и, судя по всему, не потушил его. <…>В причинах пожара ещё разберутся следователи. Виновных найдут», — сказал Куйвашев.

Он также добавил, что пожар в районе озера Глухого удалось локализовать. Как сообщало ИА REGNUM, этот пожар возник 17 августа. А 24-го стало известно о крупном возгорании на горе Волчиха. 25 августа серьёзный природный пожар произошёл в районе деревни Хомутовка под Первоуральском.