Женева, Швейцария, 26 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Осенью 2021 года может начаться новая пандемия, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Nilses Коронавирус

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — сказал он на брифинге в Женеве.

По его словам, в настоящее время ситуация с новыми случаями заразившихся и умерших в мире стабилизировалась, однако до сих пор находится на очень высоком уровне: более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 тыс. летальных исходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, мире за сутки 24 августа зафиксировано 664 610 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8023 пациента с COVID-19.

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 213 050 725 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 448 352 случая смерти от заболевания.

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