Якутск, 26 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Наиболее крупный лесной пожар, который бушевал на общей площади 250 тыс. га на территории трёх районов Якутии, ликвидирован в ночь на 26 августа. Об этом 26 августа сообщает оперативный штаб региона в своем Телеграм-канале.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Якутия

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«На оперативном штабе глава Горного улуса сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трёх районов, — Горного, Намского и Кобяйского», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Также уточняется, что в настоящее время на территории Горного улуса не зарегистрировано природных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что леса Якутии продолжают гореть в 46 местах, за сутки пожаров стало меньше на четыре.