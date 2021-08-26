Уфа, 26 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 12 природных пожаров на общей площади 1495,7 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что спасателям удалось локализовать шесть очагов природных пожаров на общей площади 478,3 га, при этом не локализованными остаются шесть природных пожаров на площади 1017,4 га.

Отмечается, что с пожарами в регионе продолжают бороться 866 огнеборцев на 163 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во время тушения природного пожара в Башкирии пострадал доброволец.