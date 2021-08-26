Калуга, 26 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Калужской области лесоводы проверили состояние геоглифов, посаженных в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили 26 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Геоглиф, посаженный в форме числа «75».

Инвентаризация геоглифов показала, что саженцы окрепли, в среднем их высота достигла около 25 сантиметров. В 2021 году сотрудниками калужских лесничеств будет проведен агротехнический уход за лесными культурами, в том числе их дополнение.

В 2020 году калужане приняли активное участие в международной акции «Сад памяти», которая проходила в рамках национального проекта «Экология». Зеленые памятники в честь павших защитников Отечества высадили вблизи городов воинской славы и воинской доблести области — Козельска, Боровска, Жиздры, Кирова, Жукова, Сухиничей, Людинова, Юхнова и Малоярославца.