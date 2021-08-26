Москва, , 08:39 — REGNUM Новогодние каникулы для работающих пенсионеров следует увеличить на четыре дня, считает депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Инициативу депутат изложил в обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщает 26 августа RT.

Пенсионеры Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фёдоров отметил, что пандемия коронавирусной инфекции ещё не кончилась, при этом болезнь больше всего угрожает именно пожилым людям. Однако работающие пенсионеры продолжают трудиться, контактировать с коллегами и пользоваться общественным транспортом.

Депутат попросил главу Минтруда рассмотреть вопрос о расширении периода каникул для работающих пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года путём предоставления им четырёх дополнительных выходных дней.

В 2022 году российские граждане будут отдыхать девять дней в январе, а также в последний день 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российским пенсионерам назначили единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

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