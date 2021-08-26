Москва, 26 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Новогодние каникулы для работающих пенсионеров следует увеличить на четыре дня, считает депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Инициативу депутат изложил в обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщает 26 августа RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Фёдоров отметил, что пандемия коронавирусной инфекции ещё не кончилась, при этом болезнь больше всего угрожает именно пожилым людям. Однако работающие пенсионеры продолжают трудиться, контактировать с коллегами и пользоваться общественным транспортом.

Депутат попросил главу Минтруда рассмотреть вопрос о расширении периода каникул для работающих пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года путём предоставления им четырёх дополнительных выходных дней.

В 2022 году российские граждане будут отдыхать девять дней в январе, а также в последний день 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российским пенсионерам назначили единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

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