Зима, Иркутская область, 26 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Шокирующая история самосуда над несовершеннолетней произошла на днях в Зиме (Иркутска область). Как сообщает телеграм-канал irk01, 30-летняя местная жительница решила проучить 17-летнюю девушку за роман с её мужем.

Жестокое обращение с детьми

Судя по опубликованным кадрам, инцидент происходил вечером у подъезда многоэтажного дома. Вначале несовершеннолетнюю облили зелёнкой, а после словесных оскорблений женщина приступила к телесным: избила и раздела догола, а после — пинками гоняла девочку по двору. В это время знакомые всё снимали на камеру, а проходившие мимо люди не реагировали на происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле группа девочек-подростков надругалась над ученицей начальных классов школы № 70. Как сообщил алтайский правоохранитель — автор телеграм-канала u_crimes_brn, инцидент произошёл днём, 23 мая, в одном из заброшенных домов: трое девочек, самой старшей из которых всего 14 лет, избили, а потом посадили на пластиковую бутылку 11-летнюю школьницу.

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