Новокузнецк, Кемеровская область, 26 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся с 15 сентября. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Отопительный сезон

«15 сентября мы начинаем стартовать. За пару дней до этого мы начинаем тестить, заполняемся, — сказал Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром». — Сейчас погода начинает показывать свои холодные зубы, поэтому работу нужно будет заканчивать».

По его словам, процесс подготовки к зиме в Новокузнецке происходит удовлетворительно.