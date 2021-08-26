Щёлково, Московская область, 26 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ил-76

Эвакуация более чем 500 человек проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина. Три военно-транспортных самолёта Ил-76 и пассажирский Ил-62 забрали из Афганистана, где власть захватили радикалы, более 500 человек. В их числе также граждане Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

Два самолёта приземлялись на аэродроме «Кант» в Киргизии, чтобы высадить киргизских дипломатических сотрудников, ещё один борт совершил промежуточную посадку на аэродроме «Гиссар» в Таджикистане.

В Московскую область, помимо российских граждан, доставлены более 360 афганцев — обладателей российского паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранцев в настоящее время эвакуируют из Афганистана через аэропорт Кабула, который пока контролируется военными США и их союзниками. Власти в стране 15 августа перешла к радикальному исламистскому движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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