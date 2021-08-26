Сеул, 26 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Компания Kia представила тизерные изображения кроссовера Sportage нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Press.kia.com Тизер нового кроссовера Sportage

Дебют новинки состоится 1 сентября 2021 года. Модель предназначена для европейского авторынка.

Модель отличается иными бамперами и немного модернизированными боковинами кузова. Автопроизводители оснастили новинку перенастроенной подвеской и новыми силовыми агрегатами.

Так, модель будет предлагаться с бензиновым четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом объёмом 1,6 л мощностью 180 «лошадей». Агрегатироваться данный двигатель будет с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Также в моторную линейку нового Sportage будет входить дизельный двигатель на 2,0 л производительностью 186 л. с., который будет сочетаться с восьмиступенчатым «автоматом».

Новинка получит и гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового агрегата и электромотора, который будет питать аккумулятор на 1,49 кВт/ч. В качестве трансмиссии у такой версии будет идти шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Суммарная мощность установки составит 230 л. с.

Ранее Kia India (дочерняя компания Kia) представила тизерное видео новой спецверсии кроссовера Seltos X-Line под названием Project X, которая будет представлена в ближайшее время.

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