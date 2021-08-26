Уфа, 26 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что 26 августа на 39 км автодороги Стерлитамак — Салават автомобиль «Nissan Almera», за рулем которого находился 20-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия 21-летний мужчина, который ехал в этом автомобиле, получил не совместимые с жизнью травмы. Помимо этого, получил травмы ещё один 21-летний пассажир.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устанавливают обстоятельства гибели тракториста.