Тюмень, 26 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

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На ролике мужчина дает признательные показания.

«Задержан за убийство несовершеннолетней», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летнего мужчину нашли с помощью куска половика, в который был завернут труп ребенка, а также коробки из-под бытовой техники, куда преступник поместил тело.

Подозреваемый снимал квартиру в доме на Судостроителей, 40 — соседнем с домом № 38, в котором жила убитая девочка. При обыске у него в квартире якобы обнаружены соответствующие следы на ковре и провод, аналогичный тому, которым было связано тело убитой девочки.

Девятилетняя Настя М. пропала в Тюмени 30 июня, 19 августа её тело было найдено у озера Оброчное. Возбуждено уголовное дело об убийстве.