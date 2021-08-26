Чебоксары, 26 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Чебоксарах на модернизацию лаборатории клинической больницы будет направлено более 98 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

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Данным документом утверждается перечень мероприятий по модернизации лаборатории городской клинической больницы № 1, осуществляющей диагностику инфекционных заболеваний. Здесь проводят микробиологические, культуральные, серологические и молекулярно-генетические исследования.

В министерстве здравоохранения уточняют, что за счёт федеральных средств будет дооснащена бактериологическая лаборатория ГКБ № 1. В частности, будут закуплены различные виды анализаторов (в том числе бактериологический для идентификации микроорганизмов), микроскопы, инструментарий для исследований, устройства для подготовки питательных сред, лабораторные морозильные камеры, специальная мебель.

На модернизацию будет направлено 98,261 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделяется 97,279 млн рублей, из региональной казны — 0,982 млн рублей.

В настоящее время в лаборатории проводят 450−500 анализов в год.