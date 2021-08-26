Горно-Алтайск, 26 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Усть-Коксинский, Онгудайский и Улаганский районы (9, 6 и 6 новых носителей соответственно), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В Горно-Алтайске диагноз подтвердился у пяти местных жителей. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии в республике достигло 20 547.

«За сутки выздоровели 53 пациента. По данным на 26 августа, за весь период в регионе выздоровели 19 070 человек», — добавили в оперштабе.