Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Лесной пожар продолжают ликвидировать в Тольятти. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Лесной пожар

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Сообщается, что днем 25 августа спасатели получили сообщение о том, что в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества вспыхнул пожар на площади порядка двух га. По тревоге были подняты спасатели, сотрудники лесничества в количестве 77 человек на 24 единицах техники. Из Самары для тушения лесного пожара вылетел вертолёт, также на место прибыл самолёт ИЛ-76. Тяжелая техника приступила к ликвидации возгорания.

Отмечается, что угрозы социально-значимым объектам нет, к счастью никто не погиб и не пострадал.

Согласно данным на вечер 25 августа огонь прошелся по площади 31,7 га, при этом площадь активного горения составляет 4 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сообщили о локализации пожаров в Борском районе.