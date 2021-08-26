Пермь, 26 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Перми с сентября начнет работать Родительский университет, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В рамках конференции педагогических работников региона 25 августа министр образования и науки Раиса Кассина заявила об открытии в столице края Родительского университета.

«Родители несут ответственность за воспитание и образование детей вместе с нами. Мы хотим помочь им получить ответы на вопросы о взаимоотношениях в семье и обучении детей. Для этого мы открываем Родительский университет, где взрослые смогут получить специализированную консультацию, научатся находить общий язык с подростками, что сейчас, в условиях цифровой трансформации крайне важно», — сказала глава минобра.

Родительский университет будет работать на базе Пермского государственного гуманитарного педагогического университета. Квалифицированные специалисты вуза (психологи, педагоги, логопеды, специалисты по праву, социальные педагоги) будут проводить консультации как очно, так и в режиме онлайн, по телефону или в соцсетях.