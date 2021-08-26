Высокогорский район, Татарстан, 26 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Татарии прокуратура организовала проверку после нападения собаки на ребенка. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел вечером 24 августа в селе Высокая Гора на улице Тагира Биккинеева. Отмечается, что собака была с хозяином, но на животном не было намордника и поводка.

Dineshraj Goomany Собака

После происшествия родители девочки обратились за медпомощью в местную больницу, к счастью, травм у ребенка не обнаружили. Владельца животного удалось установить. Его за нарушение правил выгула собак привлекут к административной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии только за первый квартал 2021 года за медицинской помощью по поводу травм, полученных от безнадзорных животных, обратилось 1196 человек.

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