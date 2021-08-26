Москва, 26 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Правила предоставления социальных выплат на детей от трёх до семи лет, а также вставшим на учёт в ранние сроки беременным женщинам и одиноким родителям в России будет скорректирован. Соответствующие изменения готовит Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

Баталина в беседе с газетой «Известия» пояснила, что изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Так, на сегодняшний день наличие у семьи двух и более автомобилей является основанием для отказа в предоставлении такой меры поддержки. Исключения в этом правиле делаются для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, но тогда в выплатах отказывают, если у семьи три машины и больше.

По новым правилам при решении о выплатах власти такие автомобили учитываться не будут. Это также коснётся транспорта, который находится в розыске или под арестом.

«Поэтому уже до конца года планируется внести соответствующие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления данной выплаты», — добавила Баталина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. По словам главы российского правительства, средства будут выделены дополнительно к 200 млрд рублей, уже предусмотренных в 2021 году на эти цели.

В августе российское правительство заявило о том, что дополнительно направит в регионы более 21,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.