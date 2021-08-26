Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Бурятия попала в число регионов, в которых школы капитально отремонтируют за счёт федерального бюджета. По словам главы республики Алексея Цыденова, всего до 2024 года капремонт будет проведён в 136 учреждениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Школа в Бурятии

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Об этом глава региона заявил по итогам заседания Государственного совета по образования под председательством президента России Владимира Путина.

«Много вопросов обсуждалось. Всё не буду перечислять. Но для республики итог следующий: строим новые школы по концессии с ВЭБ. Мы в числе первых субъектов, кто это начинает. Делаем капремонт школ за счет федерального бюджета!», — отметил он.

Впрочем, такой объём работы, по всей видимости, станет проблемой из-за нехватки строителей и ремонтников. Кроме того, вместе с капремонтом будет обновлена материальная база школ.