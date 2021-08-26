Ереван, 26 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана перекрыли в Армении приграничный участок дороги в Сюникской области, связывающей республику с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«25 августа около 23:00 (22:00 мск) азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар — Шурнух межгосударственной дороги Капан — Горис», — говорится в сообщении.

Омбудсмен Армении Арман Татоян в соцсети Facebook написал, что азербайджанских военнослужащих было около 50. Из-за перекрытия дороги были блокированы местные жители, которые ехали на автомобилях.

«Пограничники Российской Федерации, пограничники Республики Армения также на месте вели переговоры об открытии дороги, и гражданские автомобили были вывезены. Согласно проверенным данным, переговоры продолжатся утром. Пока они продолжают отказываться открывать дорогу», — написал Татоян.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года азербайджанские военнослужащие перекрывали отдельные участки дороги Капан — Горис. Впоследствии они покинули трассу.