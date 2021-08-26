Вашингтон, 26 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Импортные пошлины в размере 209,72 процентов ввело американское министерство торговли на ряд видов стальных труб из России, 25 августа сообщается на сайте федерального реестра правительства США.

(сс) JWPhotowerks Стальные трубы

В число попавших под ограничения изделий попали бесшовные стандартные, магистральные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали. Кроме того, США ввели пошлины в отношении аналогичной продукции из Южной Кореи и Украины.

Однако, размер тарифов для этих стран значительно меньше по сравнению с РФ — 4,44 процента для корейских труб (с учетом экспортных льгот) и 23,75 процента для украинских изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года министерство торговли США установило уровень антидемпинговых пошлин на ввоз на американскую территорию листового алюминия из 16 стран.