Барнаул, 26 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 26 августа 2021 года от коронавируса привился 611 801 человек (+4952 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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Из общего числа привитых 127 968 жителей региона получили первую прививку (+289 за сутки) и 482 525 человек (+4578 за минувшие сутки) полностью привиты.

Также известно о 1308 ревакцинированных (+182 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 782 793 комплекта вакцины.

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