Село Хороль, Приморский край, 26 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В селе Хороль 1 сентября в День знаний с 10:45 до 15:00 в школе №3 состоится торжественное посвящение учеников в кадеты класса «Спасатель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России ГУ по Приморью.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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В церемонии примет участие заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.

Школьников, решивших вступить в ряды кадетов, приведут к присяге, вручат им удостоверения, а также передадут пожарно-спасательное обмундирование.

Также запланирован концерт и тематические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, кадеты пожарно-спасательного класса из Братска (Иркутская область) спасли 14 детей во время пожара в московской гостинице.