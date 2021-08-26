В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 150 человек
Абакан, 26 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Ещё 150 носителей коронавируса выявлено в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 26 августа в республиканском правительстве.
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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Хакасии по состоянию на 25 августа подтверждено 34 365 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 482 человека.
Власти региона подчёркивают, что за прошедшие сутки в Хакасии выздоровели сразу 754 ковид-пациента. С начала 2021 года в республике подтверждено 17 112 случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Хакасии выявили 149 носителей коронавируса.