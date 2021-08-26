Берлин, 26 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил коммерческий компактвэн Citan второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Media.daimler.com Компактвэн Mercedes-Benz Citan

Для покупателей будут доступны две версии компактвэна: грузовая Citan Panel Van и пассажирская Citan Tourer. Ожидается, что позднее в модельном ряду появятся удлинённый вариант, а также грузопассажирский Mixto.

Межосевое расстояние Citan составляет 2716 мм. Погрузочная высота Panel Van равна 590 мм, а объём багажного отделения составляет 2,9 куб м. Число посадочных мест в Panel Van — три человека, а в Tourer — пять.

В движение авто приводит дизельный двигатель рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 75 л. с. Также доступна 116-сильная версия мотора и турбированный бензиновый агрегат объёмом 1,3 литра (102 или 131 л. с.).

С моторами сочетается шестискоростная механическая коробка передач.

Ожидается, что на европейском авторынке новинка появится уже в сентябре нынешнего года. Стоимость модели составит 23,8 тыс. евро (около двух миллионов рублей).

Ранее компания Mercedes-Benz представила универсал C-Class All-Terrain. Клиренс автомобиля стал больше на 40 мм, а у четырехрычажной передней подвески автопроизводитель увеличил поворотные кулаки.

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