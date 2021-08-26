Челябинск, 26 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Челябинске три вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл вечером 25 августа в парке станции Челябинск-Главный. Вагоны были загружены щебнем. Два из них сошли всеми колёсными парами, а один — одной.

Пострадавших в результате этой аварии нет. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.