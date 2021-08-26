Барнаул, 26 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4579 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 654 (+3 за минувшие сутки), из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ (за минувшие сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 157 человек, +28 за минувшие сутки) и ОРВИ (44 500 человек, + 230 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3865 детей (+20 за минувшие сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (69 165 человек, +260 за минувшие сутки) новый вирус победили 52 639 человек (+151 за минувшие сутки).

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