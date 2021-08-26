Ньон, Швейцария, 26 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Австрию на девятую строчку. Об этом 26 августа сообщается на сайте УЕФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Это произошло после того, как австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл датский «Брондбю» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Австрия набрала 31,050 балла. У России сумма не изменилась — 30,682. Теперь Австрия может увеличить отрыв, поскольку в Лиге конференций австрийские «Штурм», «Рапид» и ЛАСК сыграют ответные матчи раунда плей-офф.

Напомним, ранее Россия лишилась двух клубов в еврокубках. Из Лиги конференций вылетели «Рубин» и «Сочи», а «Спартак» оказался в Лиге Европы после поражения от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

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