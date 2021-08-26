Австрия обошла Россию в рейтинге УЕФА
Ньон, Швейцария, 26 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Австрию на девятую строчку. Об этом 26 августа сообщается на сайте УЕФА.
Это произошло после того, как австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл датский «Брондбю» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Австрия набрала 31,050 балла. У России сумма не изменилась — 30,682. Теперь Австрия может увеличить отрыв, поскольку в Лиге конференций австрийские «Штурм», «Рапид» и ЛАСК сыграют ответные матчи раунда плей-офф.
Напомним, ранее Россия лишилась двух клубов в еврокубках. Из Лиги конференций вылетели «Рубин» и «Сочи», а «Спартак» оказался в Лиге Европы после поражения от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.
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