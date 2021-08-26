Кабул, 26 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Вблизи аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться из Афганистана в США собрались около 1,5 тыс. американских граждан и обладателей американских виз. Об этом со ссылкой на неназванного западного дипломата сообщает агентство Reuters.

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По данным источника агентства, территория вокруг столичного аэропорта заполнена людьми, которых не остановили призывы американского посольства не предпринимать попыток самостоятельно проникнуть в аэропорт.

Напомним, что ранее посольство США в Афганистане настоятельно рекомендовало американцам, находящимся вблизи трёх входов в кабульский аэропорт, немедленно их покинуть, а также не предпринимать попыток самостоятельно попасть на его территорию из-за угроз безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что жителям Афганистана, которые не смогли покинуть страну на самолёте, лучше попробовать пересечь границу по земле.