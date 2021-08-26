Якутск, 26 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В селе Ситте Кобяйского района Якутии нашли 26 мёртвых коров. Ещё 52 коровы пропали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в центре управления республикой.

Коровы

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По информации администрации села Ситте из 444 коров осталось 366. Пропали также лошади: из 349 животных пока найдены только 50.

В министерстве сельского хозяйства региона селянам обещали компенсировать потери. Привезти коров и лошадей обещают с крупных животноводческих предприятий. Рассматривается также возможность организовать поставку племенных животных на средства из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа из села Ситте Кобяйского района Якутии из-за лесного пожара были эвакуированы более 70 человек. Тогда вплотную к населённому пункту приблизился верховой пожар.