Пермь, 26 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Перми начались съемки фильма «Ёлки». Новеллу «Новогодний стартап» снимали на территории пермского технопарка, сообщают СМИ.

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В то время, когда в городе властвует жара, в технопарк пришла «зима». В качестве снега использовали мелкую бумагу. Клумбы накрыли синтепоном и распылили на улице искусственный снег, разместили новогодние декорации и оборудовали праздничную иллюминацию.

Премьера комедии «Ёлки» запланирована на 16 декабря 2021 года. Фильм снимают в разных городах. В пермской части речь пойдет о стартапе, который чуть не прогорел из-за лени людей. История основана на реальных событиях, информирует портал 59.ru.