Горно-Алтайск, 26 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

Утром 25 августа 35-летняя горожанка за рулём автомобиля Ford Focus сбила школьницу. переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП ребенок с полученными ушибами и ссадинами был доставлен в республиканскую больницу. Госпитализация девочке не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, водитель в момент аварии была трезвая. В отношении женщины вынесено постановление об административном правонарушении.

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